Polícia Federal cumpre mandados contra tráfico internacional de drogas em Paranaguá

Foto: PF / Divulgação

A Polícia Federal em deflagrou nesta sexta-feira (28) a Operação Kraken, com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão contra o tráfico internacional de drogas.

O caso teve início com apreensões em abril de 2021 e em fevereiro de 2022 de carregamentos de cocaína ocultados em contêineres que estavam no pátio do Porto de Paranaguá, aguardando embarque para países europeus.

As apurações policiais concluíram que a droga era levada para o porto a bordo de caminhões, dirigidos motoristas que tinham autorização para acesso ao terminal, mas que alteraram a rota programada para se aproximarem indevidamente de contêineres a serem contaminados. Um deles chegou a ser preso em flagrante na ocasião.

O seguimento das investigações permitiu a identificação do outro caminhoneiro, assim como de uma pessoa responsável pelo aliciamento e pagamento dos motoristas.

Com a diligência, que contou com apoio da Polícia Militar, pretende-se elucidar demais circunstâncias e coautores do crime, assim como inibir esse tipo de prática criminosa. Após a conclusão das análises, o caso será encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário federais para a responsabilização dos envolvidos.