Divulgado o resultado preliminar do concurso do Guaraprev

Divulgado o resultado preliminar do concurso do Guaraprev

A Prefeitura de Guaratuba e a Unioeste divulgaram nesta sexta-feira (28) a classificação preliminar do concurso da Guaraprev, instituição que administra o regime próprio de previdência dos servidores do município.

Recursos sobre o resultado devem ser encaminhados até dia 31/07/2023 pelo link disponível na página do Concurso no portal da Unioeste.

São 550 candidatos para 4 vagas para início imediato de advogado, contador, técnico administrativo e analista previdenciário e mais duas vagas para cadastro de reserva para servente de limpeza e técnico administrativo.

Confira todas as informações do concurso no site da Unioeste.