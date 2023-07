Ônibus com 32 pessoas a bordo usa área de escape na BR-376

Veículo com 2 motoristas e 30 passageiros partiu de Iguatu/CE e tinha como destino Ituporanga/SC

Mais um ônibus com problemas nos freios usou uma área de escape na descida da Serra do Mar, na BR-376, em Guaratuba. Por volta de 20h43 deste sábado (29), o veículo entrou no dispositivo localizado no km 667, no sentido Santa Catarina (ou pista Sul).

O ônibus com 32 ocupantes, sendo 30 passageiros e 2 condutores, partiu de Iguatu/CE e tinha como destino Ituporanga/SC. O coletivo adentrou 45 metros no dispositivo de segurança após apresentar pane no sistema de freios. Ninguém ficou ferido.

Outros ônibus

No dia 21 de julho, um ônibus de turismo que levava um grupo de pessoas de São José dos Pinhais para Guaratuba, utilizou a área de escape do km 671. O motorista percebeu uma falha no sistema de freios, e como já conhecia o dispositivo, fez uso da área de escape, evitando assim um acidente que poderia ser fatal. Nesta ocorrência, 29 pessoas estavam a bordo.

Ainda neste ano, em 28 de abril, um ônibus oriundo do Estado do Pará também fez o uso do dispositivo localizado no km 667 Sul da BR-376/PR. Nesta ocasião, o coletivo com 28 pessoas adentrou 80 metros no dispositivo, com velocidade de 130 Km/h. Ninguém se feriu nesta ocorrência.

Arteris possui três áreas de escape construídas

A Área de Escape do km 667,3 da BR-376/PR está localizada na descida da Serra do Mar, na ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina, em Guaratuba. Ela foi inaugurada em novembro de 2019, e desde então já foi utilizada 186 vezes, com 417 pessoas salvas de acidentes.

Um pouco mais à frente, no km 671,7 – encontra-se a primeira área de escape construída pela Arteris no Brasil, em 2011, também em Guaratuba. Essa já foi utilizada 320 vezes, com 480 pessoas.

Além das áreas implantadas na BR-376/PR, outro dispositivo está situado na Serra do Cafezal, em trecho sob concessão da Arteris Régis Bittencourt. Inaugurada em 2018, a área de escape está localizada no km 353 da BR-116/SP, em Miracatu/SP, sentido Curitiba (ou sentido Sul). Nesta área de escape, foram 93 entradas e 79 pessoas salvas.

No total, com as três áreas de escape somadas, são 585 entradas com 990 envolvidos.