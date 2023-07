Inscrições no Concurso Literário e Fotográfico terminam nesta 2ª feira

Termina nesta segunda-feira (31) o prazo para inscrição no Concurso Literário e Fotográfico – Litoral com Arte, promovido pela Prefeitura de Pontal do Paraná para moradores de toda a região.

As inscrições e envio das obras devem ser feitas no formulário

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeUfJrfqP9…/viewform…

Serão premiadas as melhores obras literárias inéditas nas categorias conto, crônica e poesia, além de obras visuais do gênero fotografia com o tema: “Fauna e Flora Compõe uma Bela Fotografia”.

Os escolhidos ainda farão parte da Antologia Litoral com Arte – 3ª edição, que será publicada até o final de 2023. Cada participante pode inscrever um texto em cada um dos gêneros literários e também com uma fotografia.

Podem participar autores brasileiros, maiores de 16 anos, residentes em uma das sete cidades do litoral paranaense: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

Link do regulamento do concurso:

https://docs.google.com/…/11AhNsfjvuQU482psjltF…/edit…