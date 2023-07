6 canções que trazem o Rio de Janeiro como protagonista para você ouvir em sua viagem até lá

De bossa nova ao funk, conheça as músicas que representam a cidade maravilhosa

Uma viagem para o Rio de Janeiro é uma experiência inesquecível, repleta de belezas naturais, cultura vibrante e um estilo de vida único. E enquanto aguarda ansiosamente pelo momento de chegar à cidade maravilhosa, é possível utilizar a música como uma forma de se transportar para esse destino tão desejado.

O Rio de Janeiro tem inspirado artistas de diferentes gêneros musicais, resultando em canções que retratam a alma e a energia dessa cidade icônica. Pensando nisso, separamos seis músicas para que seja possível ter um spoiler do que será aproveitado na sua ida para lá. Portanto, compre passagem para o Rio de Janeiro, arrume as malas e aumente o som na sua playlist.

1. Tim Maia – Do Leme ao Pontal

Começamos nossa seleção com uma música icônica de Tim Maia, um dos maiores artistas da música brasileira. “Do Leme ao Pontal” é um hino que descreve a beleza e a diversidade da cidade. Com uma batida contagiante e uma letra que exalta as diferentes praias e bairros do Rio, essa canção é perfeita para embalar sua imaginação enquanto você se prepara para explorar todas as nuances dessa cidade apaixonante.

2. Fernanda Abreu – Rio 40 Graus

Com seu estilo único e inovador, Fernanda Abreu nos presenteou com a canção “Rio 40 Graus”, que retrata a intensidade e a diversidade cultural da cidade. Essa música é um convite para sentir a energia contagiante do Rio, com suas altas temperaturas e suas festas animadas. Deixe-se levar pelo groove irresistível e sinta-se parte dessa atmosfera vibrante.

3. Tom Jobim – Garota de Ipanema

Um clássico da bossa nova composto por Tom Jobim e Vinicius de Moraes que representa o Rio é “Garota de Ipanema”. Essa canção eternizou a beleza das garotas que passam pelas areias de Ipanema e nos transporta para um cenário de poesia e encanto. A voz suave e melódica de Tom Jobim nos conduz pelas ruas do Rio, nos fazendo sentir parte dessa história cheia de charme.

4. Mc Júnior E Mc Leonardo – Endereço dos Bailes

Para mostrar um lado mais autêntico do Rio de Janeiro, Mc Júnior e Mc Leonardo possuem a música “Endereço dos Bailes”. Essa canção retrata a cultura do funk carioca e nos leva aos bailes que acontecem nas comunidades da cidade. Com uma batida exclusiva e letras que narram a realidade desses eventos, você poderá se conectar com a essência e a energia da cultura jovem carioca.

5. Gilberto Gil – Aquele Abraço

Gilberto Gil, um dos grandes mestres da música brasileira, imortalizou o sentimento de acolhimento e pertencimento ao compor “Aquele Abraço”. Essa canção, que se tornou um hino do Rio de Janeiro, transmite a alegria de estar na cidade, a união entre as pessoas e a paixão pelo cotidiano carioca.

6. Arlindo Cruz – Meu Lugar

Para finalizar nossa seleção, temos “Meu Lugar”, de Arlindo Cruz, um samba que expressa a conexão emocional e a saudade que muitos cariocas sentem de sua cidade. Com uma melodia e uma letra repleta de amor e nostalgia, essa música nos transporta para as ruas do Rio de Janeiro e traz a cultura sambista que está fundamentada na cultura carioca.

Ao ouvir essas seis canções que trazem o Rio de Janeiro como protagonista, você poderá antecipar um pouco da magia que essa cidade oferece. Cada música nos leva a um cenário diferente, seja nas praias ensolaradas, nos bailes animados ou nas ruas cheias de poesia.

Utilize essa playlist como uma forma de se preparar para conhecer o Rio de Janeiro em sua próxima viagem. Envolva-se com a cultura carioca, descubra novos ritmos e deixe-se levar pela energia contagiante dessa cidade que encanta a todos.