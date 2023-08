Guaratuba tem foco de gripe aviária confirmado

O Litoral do Paraná tem mais um foco de gripe (ou influenza) aviária, desta vez em Guaratuba. A confirmação aconteceu nesta sexta-feira (29) no balneário Barra do Saí, em uma ave silvestre migratória da espécie trinta-réis-real (Thalesseus maximus).

A região apresenta até o momento oito confirmações da doença em aves silvestres migratórias nas espécies trinta-reis-real, trinta-réis-de-bando (Talasseus acuflavidus) e em uma gaivota-maria-velha (Chroicocephalus maculipennis). Além de Guaratuba, há confirmações em Pontal do Paraná (3), Guaraqueçaba (2), Antonina e Paranaguá.

Todos os focos da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP ou H5n1)) no Paraná confirmados até agora foram no Litoral. Para auxiliar na contenção do foco, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) publicou em 26 de junho a Portaria 205, que proíbe a movimentação de aves do Litoral para as demais regiões do Estado. Também foi proibida, por meio de Portaria do Ministério da Agricultura, a promoção de eventos com aglomeração de aves.

Para agilizar o atendimento nos casos notificados de suspeita de influenza aviária e ter acesso facilitado a recursos no combate à doença, o Governo do Paraná decretou na terça-feira (25) estado de emergência zoosanitária no Estado pelo prazo de 180 dias.

Pelo risco de contágio, não se deve manipular aves silvestres mortas ou com sinais clínicos da doença. Todas as suspeitas de influenza aviária, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves, devem ser notificadas imediatamente à Adapar,

No Litoral, a Adapar atende pelo número de telefone e WhatsApp (41) 3472-1003, da Gerência Regional em Paranaguá.