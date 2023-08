Pedágio nas BRs 116, 376 e 101 sobe nesta sexta-feira

A tarifa nas cinco praças de pedágio das rodovias BR-116/376/PR e BR-101/SC, no trecho entre Curitiba e Florianópolis/SC, terão reajuste a partir desta sexta-feira (4). A nova tarifa básica passa a ser de R$ 4,90.

De acordo com a concessionária dos trechos, a Arteris Litoral Sul, o reajuste, que tem como data-base 22 de fevereiro de 2023, “corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período”.

No dia 26 de dezembro, a concessionária já havia obtido autorização para aumentar a tarifa para R$ 4,70, com base em ”revisões contratuais para recompor o equilíbrio econômico financeiro do contrato – e a correção frente à inflação, tendo como base o IPCA com percentual positivo de 10,38%”.

As novas tarifas valem para as praças de pedágio P1, em São José dos Pinhais/PR, P2, em Garuva/SC, P3, em Araquari/SC, P4, em Porto Belo/SC, e P5, em Palhoça/SC.