Apresentado pela empresa de apostas, o desenvolvimento móvel 1xBet é único em seu gênero para fãs de apostas esportivas e cassinos. No mercado brasileiro, a casa de apostas tem se mostrado positiva. As principais vantagens são inscrição direta, uma grande seleção de jogos e navegação amigável. Abaixo você encontrará as principais informações sobre o aplicativo móvel 1xBet para usuários brasileiros:

Tamanho do arquivo APK 47 MB Tamanho do aplicativo instalado 68 MB Versão do aplicativo v. 102 (5194) Custo Livre Suportado Sistemas operacionais Android, iOS, Windows Categoria do aplicativo Apostas esportivas, cassino online Países suportados Brasil e muitos outros idiomas do aplicativo Português, Inglês, Espanhol e outros

Funções atraem usuários móveis brasileiros

O aplicativo 1xBet possui vários recursos que o diferenciam de seus pares:

Baixos requisitos de sistema;

Uma enorme variedade de esportes para apostar em futebol e outros esportes;

Atualizações regulares do aplicativo;

Bônus e promoções para usuários móveis;

Bônus de boas-vindas no primeiro depósito após o registro da conta;

Navegação e menu de fácil utilização;

O aplicativo 1xBet está disponível em português. Você pode depositar e sacar dinheiro na moeda local.

Como instalar um aplicativo no Android

O programa 1xbet Mobile não pode ser instalado através do mercado Play, então o primeiro passo é habilitar a permissão para instalar programas de fontes desconhecidas no Android. Você pode baixar o aplicativo no site oficial do escritório – esta é uma maneira fácil e simples. Para baixar o aplicativo, você precisa fazer o seguinte:

Acesse o site da 1xbet. Clique no botão “Aplicativo móvel” (a janela está localizada na parte inferior da página principal). Clique no botão “Baixar Android”. Depois disso, o arquivo “1 apk” começará a ser baixado. Quando o arquivo for baixado, você precisa abri-lo para concluir a instalação; Após a instalação, tudo o que resta é iniciar o aplicativo. Se o jogador já estiver registrado, ele estará logado com sua conta. Novatos precisam se registrar.

Requisitos para Android:

Tamanho – 25,43 Mb;

Versão – V 68 (1483);

Como instalar no iOS

É importante ressaltar que o aplicativo atende aos requisitos de segurança e é fácil de encontrar na App Store. Para instalar em um smartphone ou outro dispositivo da Apple, você precisa seguir estas etapas:

Acesse o site oficial da empresa 1xbet; Na página principal, no canto inferior, clique na janela “Aplicativo móvel”; Pressione o botão “Baixar na App Store”; Aguarde o download terminar e abra o aplicativo.

Caso o download falhe, é necessário atualizar o sistema operacional e liberar espaço no aparelho. A instalação do aplicativo em várias versões é gratuita.

Requisitos para iOS:

Compatível – iPad, iPad touch, iPhone, Apple watch;

Compatibilidade – iOS 9+;

Versão- 7.3;

Tamanho – 63,7 MB.

Como se registrar na 1xbet

Para o Brasil, todos os aspectos de interação com o aplicativo são otimizados para limites aceitáveis. Para poder fazer apostas e realizar outras operações disponíveis na 1xbet, você deve se registrar. Existem 4 maneiras:

Registro em um clique. O usuário especifica o país e a moeda, após o que o sistema seleciona independentemente um login e uma senha. Para que no futuro não haja problemas ao entrar em sua conta pessoal, é aconselhável fixar o login e a senha em suas anotações;

Registro completo. Nesta opção, o jogador preenche um mini-questionário, onde indica o seu nome completo, local de residência, data de nascimento, endereço de correio eletrónico e número de telefone;

Cadastro através das redes sociais. Primeiro, o usuário especifica o país e a moeda, após o que marca a rede social por meio da qual ocorrerá a autorização. Quando o sistema pedir para abrir o acesso às informações pessoais, confirme a permissão na janela necessária;

Por telefone. Você deve inserir o número de telefone e a moeda desejada. Depois disso, você receberá um SMS com um código que deverá discar para confirmar sua conta pessoal.

Cada uma das opções propostas leva de 3 a 5 minutos. Não importa como o recém-chegado se registre, ele recebe um código promocional especial com bônus e outros privilégios. Após o registro, você pode imediatamente fazer apostas, jogar, fazer transações em dinheiro e usar todos os serviços da casa de apostas.

Serviço de suporte 1xbet

O serviço de suporte da empresa está disponível para todos os usuários, independentemente de status legal ou interesses. O horário de trabalho é 24 horas por dia, sem folgas e intervalos. O jogador pode entrar em contato com o suporte técnico para todas as perguntas de várias maneiras:

Ligue para a linha direta da casa de apostas (as ligações são gratuitas);

Obtenha aconselhamento via chat online;

Escreva para o e-mail, o endereço é fácil de encontrar na seção “Informações”.

O tempo de processamento do pedido costuma demorar até 2 horas, a rapidez depende da complexidade da situação e da escolha do meio de contacto. É aconselhável se comunicar em inglês, pois a resposta ao pedido é muito mais rápida.

Benefícios do aplicativo 1XBET

O aplicativo móvel 1xbet conquistou a simpatia dos amantes do jogo em tempo recorde. A nova versão tem várias vantagens: