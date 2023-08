Futuros guardas municipais de Pontal do Paraná passam por curso de salva-vidas

Futuros guardas municipais de Pontal do Paraná passam por curso de salva-vidas

A Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria de Segurança Pública, realiza a etapa de Salvamento Aquático do Curso de Formação do concurso que está em andamento para a Guarda Civil Municipal (GCM).

Os alunos já passaram pela prova objetiva, pelo teste aptidão física, avaliação psicológica, investigação social, apresentação de exames médicos e iniciam as etapas do Curso de Formação.

O Curso de Formação é uma parceria das GCMs de Pontal do Paraná e Paranaguá. Os alunos terão aulas na sede do Corpo de Bombeiros em Pontal do Paraná e na Academia de Capacitação, Ensino e Formação da Guarda Civil Municipal de Paranaguá.