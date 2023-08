Gaeco denuncia PM por tortura e abuso de autoridade em Matinhos

O Ministério Público do Paraná, por meio do núcleo de Curitiba do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), ofereceu denúncia pelos crimes de abuso de autoridade e tortura contra um sargento do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da Polícia Militar, em Matinhos. A denúncia foi recebida pela Vara da Auditoria Militar, onde tramitará a ação penal.

De acordo com as investigações do Gaeco, em setembro de 2020, após ter furtada sua casa em Matinhos, o policial teria realizado diversas diligências ilegais. Sem autorizações judiciais, teria invadido residências e coagido pessoas com a finalidade de identificar o autor do furto e localizar os objetos que foram roubados (armas, joias, bebidas, perfumes e roupas, entre outros).

“Na prática dos ilícitos, um homem com deficiência física teria sido torturado, recebendo diversos chutes, socos e ameaça de morte do policial, que buscava obter informações da vítima sobre a autoria do furto”, informa o Ministério Público. As agressões teriam ocorrido na presença dos filhos da vítima.