Polícia faz operação contra suspeitos de planejar ataque a escola em Garuva

Fotos: Polícia Civil de Santa Catarina

A Polícia Civil de Santa Catarina informa que impediu, nesta quarta-feira (2), um possível atentado em uma escola de Garuva, na divisa com o Paraná.

Segundo as investigações, o ataque seria cometido por dois adolescentes. O caso iniciou com uma denúncia anônima que informava que um vídeo fora postado por um dos adolescentes no Instagram. O vídeo exibia cenas de um filme de ataque a uma escola e a ameaça velada: “Chegará o dia…”.

Após um monitoramento dos perfis envolvidos, o delegado local solicitou os mandados. Durante o depoimento na delegacia, um dos jovens teria fornecido informações que reforçaram a necessidade das buscas.

Diversos itens suspeitos foram encontrados em uma das residências. Entre os objetos apreendidos estavam uma máscara, luvas, uma arma de brinquedo, uma garrafa preparada para ser um coquetel molotov, e um caderno contendo detalhes de um ato violento.

Esta é a segunda operação desse tipo realizada pela Polícia Civil de Garuva, informa a Polícia Civil. As investigações continuam para obter mais informações sobre as atividades dos adolescentes e identificar possíveis envolvimentos de adultos.