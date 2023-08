Litoral do Paraná pode ganhar 23 novos profissionais dos Mais Médicos

Foto: Ministério da Saúde

O Litoral do Paraná poderá ter mais 23 médicos do Programa Mais Médicos, além dos 9 garantidos na primeira fase e 5 de reposição de profissionais

Confira as vagas disponíveis para cada cidade: Antonina (2), Guaraqueçaba (1), Guaratuba (2), Matinhos (2), Morretes (1), Paranaguá (12) e Pontal do Paraná (3). Gestores municipais devem confirmar as novas vagas, até esta sexta-feira (4), para preenchimento imediato.

As novas vagas de um novo modelo do programa federal, que acontece na modalidade de coparticipação. Neste novo edital, a bolsa dos profissionais é paga integralmente pelo Ministério da Saúde, descontando o valor do repasse do piso de Atenção Primária à Saúde. Isso beneficia diretamente as contas municipais, uma vez que, a partir deste trâmite, os valores não entram na folha de pagamento das prefeituras.

Para os profissionais, um dos incentivos é o abatimento da dívida do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), que pode chegar a até 90%.

Em todo o Paraná estão disponíveis 590 novas vagas distribuídas entre 257 municípios nesta nova modalidade de Programa Mais Médicos.

Atualmente, o Paraná conta com 671 médicos vinculados a alguma iniciativa do governo federal.

O governo federal anuncia que o Mais Médicos terá, até o fim de 2023, 15 mil novos médicos em todo país, totalizando 28 mil profissionais.

O Ministério da Saúde também anunciou, neste mês de julho, a abertura de novos editais para profissionais e para adesão de municípios, com iniciativas inéditas como médicos para equipes de Consultório na Rua e população prisional, além de novas vagas para reposição nos territórios indígenas.

Confira os municípios do Paraná contemplados e as novas vagas.