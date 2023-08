Assembleia Legislativa é iluminada com a cor do Agosto Lilás

Desde o início dessa semana, parte do Prédio Administrativo da Casa está iluminada com a cor lilás durante a noite para simbolizar a luta da violência contra a mulher.

Foto: Dálie Felberg/Alep

A primeira semana do mês de agosto é dedicada às ações de prevenção, conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. O Agosto Lilás foi instituído no Paraná em 2019, a Lei Estadual nº 19.972, de autoria do deputado Luiz Fernando Guerra (União) e garante a divulgação intensa da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006).

A iniciativa utiliza como símbolo da Semana do Agosto Lilás um laço de fita nessa cor, que é utilizado principalmente nas campanhas institucionais. Durante toda a Semana, o Poder Público, em parceria com a iniciativa privada e entidades civis organizadas, promove campanhas de esclarecimento, ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários, visando à divulgação da Lei Maria da Penha para o público em geral.

A Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná, deputada Cloara Pinheiro (PSD), destaca importância da legislação para conscientização da população paranaense, contribuindo na defesa das mulheres do Estado.

“Nosso trabalho na Procuradoria busca, além de acolher vítimas das mais diversas violências, conscientizar a população sobre a importância da denúncia e do apoio a essas mulheres. O Agosto Lilás reforça essa preocupação, trazendo ainda mais informações e medidas efetivas que garantem a segurança das nossas paranaenses”, afirma a Procuradora.

Segundo a pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 18,6 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência em 2022. Em média, as vítimas relataram ter sofrido quatro agressões ao longo do ano.