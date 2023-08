Governo do Estado apresenta Agência de Inovação de Guaratuba

Governo do Estado apresenta Agência de Inovação de Guaratuba

Local da nova Agência, ao lado das igrejas de N. S. do Bom Sucesso, na Praça Central

Um encontro entre representantes do Governo do Paraná com lideranças, empresários e comunidade de Guaratuba marcou na terça-feira (1º) o anúncio oficial da implantação da Agência de Inovação Guará 3.0 no município.

O evento, realizado pela Secretaria Estadual de Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI) e pela Prefeitura de Guaratuba, apresentou a visão de desenvolvimento da cidade e o objetivo de atrair talentos inovadores. A Agência em Guaratuba funcionará também como coworking público (espaço coletivo de trabalho).

As Agências de Inovação têm o intuito de promover o desenvolvimento nos municípios de pequeno e médio porte. Essas agências têm a responsabilidade de gerir a política de inovação em nível local, visando proporcionar maior acesso às novas tecnologias e ao empreendedorismo para os cidadãos em todas as regiões do Estado.

A Guará 3.0 pretende ser um “centro de cultura da inovação, voltada para o desenvolvimento sustentável de Guaratuba e a atração de profissionais e empreendedores que queiram participar de um ecossistema criativo e tecnológico em expansão”, informa a SEI.

De acordo com Marcelo Rangel, secretário da SEI, a Guará 3.0 será um marco para o Litoral. A importância da implantação de Agências de Inovação no Estado foi reforçada, também, pelo coordenador de Política Estadual e Articulação com o Ecossistema de Inovação da SEI, Giles Balbinotti.

PROGRAMA – Atualmente, há 20 processos em andamento para a implantação de novas agências, que impulsionarão negócios embrionários ou já existentes. As mais avançadas, com espaços definidos, estão em três municípios: Carambeí, nos Campos Gerais; e Morretes e Guaratuba, no Litoral.

O projeto é concretizado por meio de convênios entre municípios e o Estado, aproveitando espaços públicos pouco utilizados, nos quais a Secretaria de Estado da Inovação investe em infraestrutura, enquanto as prefeituras cedem os locais e se responsabilizam pela manutenção e gestão das agências.