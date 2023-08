Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Paranaguá

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem, de 31 anos, suspeito do homicídio que vitimou Leandro Santos Verneque, de 29 anos, ocorrido em abril deste ano. A captura foi realizada na manhã desta quinta-feira (3), durante operação deflagrada em Paranaguá. Um segundo envolvido no crime está foragido.

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em que foram apreendidos drogas e objetos que auxiliarão no andamento das investigações.

“O trabalho da PCPR vem dando resultados na redução dos homicídios na cidade e, por isso, serão cada vez mais intensos”, afirma o delegado Ivan da Silva. As investigações seguem a fim de localizar o foragido e esclarecer o fato.

CRIME – No dia 3 de abril, o corpo da vítima foi encontrado em um carrinho de reciclagem. Conforme apurado, o crime foi cometido como punição pelo envolvimento da vítima em furtos em Paranaguá.

No início de maio, outro homem, de 31, foi preso por estar envolvido na ocultação do corpo da vítima.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem nas investigações e localização do procurado. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou (41) 3420-3612, diretamente à equipe de investigação.