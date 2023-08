Colombianos morrem em acidente após ultrapassagem proibida em Guaratuba

Dois homens que estavam em uma motocicleta morreram em uma colisão com um automóvel que fez uma ultrapassagem proibida na tarde desta quinta-feira (3), na PR-412, no bairro Coroados, em Guaratuba. Vídeo de uma câmera de monitoramento divulgada nas redes sociais mostra, de longe, a tentativa de ultrapassagem e a colisão.

Um Fiat Strada, que seguia no sentido Guaratuba bateu de frente com a moto, que ia em direção a Garuva. No trecho da PR-412 entre o Posto da Polícia Rodoviária e o trevo de Coroados tem uma longa reta, mas não é permitida a ultrapassagem, conforme está sinalizado.

Os ocupantes da moto foram atingidos pelo veículo e foram lançados longe e morreram no local. O condutor do veículo foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro com ferimentos leves. O impacto foi tão grande que o veículo capotou e a moto ficou em pedaços.

A Polícia Militar foi acionada para orientar o trânsito e registrar a ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado para recolher o corpo do motociclista.

De acordo com o Portal da Cidade Guaratuba, as vítimas fatais foram identificadas como Óscar Augusto Bedoya Bedoya, de 29 anos, e Edwin Fernando Sanabria Garcia, também de 29 anos. Ambos eram colombianos e moravam em Joinville. Segundo o jornal online, a embaixada da Colômbia no Brasil já foi informada e os corpos devem ser levados ao país natal das vítimas. Ambos moravam em Joinville.

Foto: Paulinho Max / Portal da Cidade

Fontes: Portal da Cidade Guaratuba e redes sociais