Duas pessoas morrem em acidente no bairro Coroados, em Guaratuba

Foto: Paulinho Max / Portal da Cidade

Duas pessoas morreram na colisão na tarde desta quinta-feira (3), na PR-412, no bairro Coroados, em Guaratuba. A notícia é do Portal da Cidade Guaratuba.

Segundo as primeiras informações, o acidente envolveu um Fiat Strada, que seguia no sentido Guaratuba, e uma motocicleta que ia em direção a Garuva.

Os ocupantes da moto foram atingidos e morreram no local. O condutor do veículo foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro com ferimentos leves. O impacto foi tão grande que o veículo capotou e a moto ficou em pedaços na via.

A Polícia Militar foi acionada para orientar o trânsito e registrar a ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado para recolher o corpo do motociclista. As vítimas fatais eram dois rapazes, na casa dos 30 anos.

Fonte: Portal da Cidade Guaratuba