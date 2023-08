Duas comunidades na Ilha do Mel fazem uma disputa sadia sobre qual a melhor a praia do jazz: Encantadas e Nova Brasília realizam dois eventos musicais simultâneos e independentes durante os finais de semana de agosto.

A expectativa dos organizadores é atrair em média 5 mil pessoas em cada final de semana do mês. No ano passado, segundo informações da Associação de Barqueiros do Litoral Norte do Paraná (Abaline), ao longo de todo o mês foram cerca de 20 mil visitantes.

O “Encantadas Jazz” terá mais de 80 sessões de boa música, com 53 atrações que se apresentarão ao longo do mês no Palco Swamp e em nove bares e pousadas da Praia de Encantadas.

O festival celebra a música de qualidade produzida no Paraná e também traz atrações nacionais e internacionais.

O palco principal estará montado em frente ao trapiche de desembarque. O circuito de shows terá palcos também no Deck do Marujo, Fim da Trilha, Marimar, Sham´s Bar, Porto do Camarão, Morada da Sereia, Casa da Lua, Cavalo Marinho e Beth Mar.

Os organizadores alertam que muitas pousadas já estão lotadas para o primeiro fim de semana, de 4 a 6 de agosto. Os amantes do jazz e da natureza também poderão participar de ações ambientais e de aulas de Yoga programadas pelo “Encantadas Jazz”.

Confira a programação e outras informações no Instagram: @encantadasjazz

Em Nova Brasília, acontece o “Circuito Jazz a Gosto”, também em todos os finais de semana de agosto, um evento que acontece há dez anos e tem a maioria dos shows gratuitos.

O Circuito Jazz a Gosto conta com aproximadamente 50 atrações musicais e uma programação variada, com apresentações tanto em estabelecimentos comerciais quanto em locais de grande circulação de pessoas, como a Praça Felipe Valentim, que fica na trilha principal de Nova Brasília, na conexão entre a Praia Grande, a Praia de Fora e o Terminal de Embarque.

No local, por exemplo, os shows ao ar livre serão todos os sábados entre 11h e 18h e aos domingos às 13h30.

Entre os convidados estão grandes nomes do jazz nacional, como o pianista Ricardo Verocai, que se apresenta em 4 e 5 de agosto, e Sergio Albach, com apresentações em 18 e 19 de agosto, e também muitos artistas locais. Um dos destaques é o músico Nego Blues, da Ilha do Mel, que se apresenta no dia 12 às 14h no Palco da Praça.

Já em relação às atrações internacionais, destaque para a orquestra italiana Il Viaggiatori Armonicci, que se apresenta em 19 de agosto, e para a trompetista argentina Kinki Orlandini, com shows no último sábado do mês (26).

Outro destaque desta edição é a forte presença feminina, com participação de cantoras de projeção nacional como Rogéria Holtz, Katia Drummond, Michele Mabelle, Thaís Calderon e Ana Decker.

Confira a programação e outras informações no Instagram: @jazzagostoilhadomel

Como chegar e o que fazer?

O acesso à Ilha do Mel é feito apenas por barcos, que saem de Pontal do Sul (em Pontal do Paraná) ou de Paranaguá, com destino às comunidades Nova Brasília e de Encantadas.

Em ambos os povoados o deslocamento é feito apenas por trilhas e o visitante encontra uma ótima infraestrutura de turismo, com pousadas, campings, bares e restaurantes dos mais variados estilos.

Além das belíssimas praias, em Nova Brasília o visitante pode conhecer o Farol das Conchas, que fica no Morro das Conchas, cujo acesso se dá por uma escadaria com 150 degraus e que proporciona uma vista panorâmica da Ilha. Outra atração é a Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres, construída em 1770, no pé do Morro da Baleia, de onde é possível ter uma ótima vista da região.

Já em Encantadas, um dos lugares mais especiais é a Gruta de Encantadas, localizada no lado sul da Ilha à beira-mar.

Por ser uma área de preservação ambiental, há limite diário de pessoas para entrar na Ilha do Mel e, por isso, é importante fazer a reserva nas pousadas com antecedência.