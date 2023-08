BR-376 terá restrições na subida da Serra durante a noite e a madrugada

A Arteris Litoral Sul conclui nesta quinta-feira (3), as obras de recuperação de encosta da BR-376, altura do km 673,4, sentindo norte, em Guaratuba. A rodovia terá operação especial para a desmobilização das obras e reconstituição da sinalização horizontal.

No sentido Curitiba, a operação iniciará após às 22h com fechamento da faixa 01 (faixa da esquerda) e reverterá o fechamento para faixa 02. Esta operação tem previsão de conclusão às 06h desta sexta-feira (04). A variação das condições climáticas no trecho pode impactar na reprogramação das atividades.

A operação é necessária para retomar a condição original da rodovia, conforme estava antes das obras de contenção do talude, trazendo mais segurança aos usuários do trecho da Litoral Sul.

A concessionária segue com o cronograma de obras nas encostas e taludes no trecho de serra, e com o monitoramento 24h do trecho, atuando para prevenção e segurança diante de qualquer adversidade climática, como por exemplo chuvas intensas em curto período.

As condições de tráfego em todo o trecho administrado pela Arteris Litoral Sul podem ser acompanhadas em tempo real pelo Twitter @Arteris_ALS. Para informações ou solicitações de serviços, basta ligar para 0800 725 1771, que funciona 24 horas por dia.