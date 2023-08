Divulgado o resultado do concurso público do Guaraprev

A Unioeste, o Guaraprev e a Prefeitura de Guaratuba divulgam o resultado definitivo da prova objetiva (nota e classificação) do concurso público do Guaraprev – instituição que administra o regime próprio de previdência dos servidores do município de Guaratuba.

Acesse: https://arquivo.unioeste.concursos.srv.br/…/1691145595…