Catador é morto em Guaratuba e dois suspeitos são presos pelo homicídio

Policiais no local onde foi encontrado o corpo | foto: Pedro Squarcini / Portal da Cidade (publicada na Folha do Litoral)

Um homem foi encontrado morto nas pedras do Morro do Cristo, na praia de Brejatuba, em Guaratuba, na manhã deste sábado (4). Ele foi morto e teve o corpo queimado dentro de seu carrinho de recicláveis, como se confirmou posteriormente. A vítima foi identificada inicialmente apenas pelo apelido de “Baby”.

Ainda pela manhã, dois suspeitos foram presos pelo homicídio. Segundo fonte, eles foram flagrados entrando e saindo do local por uma câmera de monitoramento das proximidades.

De acordo com o Portal da Cidade Guaratuba, o primeiro suspeito preso, de 30 anos, foi encontrado na avenida 29 de Abril. O outro, de 35 anos, estava na Praça Central. “O suspeito mais jovem relatou que o assassinato ocorreu após uma discussão com a vítima. De acordo com seu depoimento, ele deu um soco no rapaz depois que este ameaçou estuprar a esposa do acusado, deixando-o desacordado. Ele negou ter ateado fogo na vítima. Já o outro detido, de 35 anos, alegou que apenas ajudou na ocultação do cadáver”, informa o jornal on-line.

Trata-se do 9º homicídio registrado neste ano em Guaratuba e o 72º no Litoral.