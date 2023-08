Cartão Dignidade entra na fase final, informa Prefeitura de Matinhos

O Programa Cartão Dignidade, da Prefeitura de Matinhos, está na fase final para começar a atender as famílias inseridas no Programa Cesta Vida. Será uma ajuda alimentar vai beneficiar as famílias carentes do município que se encontram em vulnerabilidade social de pobreza e extrema pobreza.

A Secretaria Assistência Social e o Setor de Licitação da Secretaria de Administração estão realizando o cadastramento das empresas interessadas que atender a demanda do Cartão Dignidade na venda dos produtos da cesta básica, como também proteínas (frango, peixe e ovos) e o gás.

Além o impacto social direto nas familiais beneficiadas, terá um resultado econômico na comunidade porque os recursosinvestido, de quase meio milhão de reais, circulará dentro do município.

Os empresários interessados devem encaminhar a documentação conforme o edital no setor de Protocolo da Prefeitura, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta feira.

Acesse o Edital: https://matinhos.atende.net/…/cadastro-para-empresarios…