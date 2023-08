Show hoje à noite antecipa Festa da Padroeira de Antonina

A Festa de Nossa Senhora do Pilar, padroeira de Antonina, vai até 15 de agosto, com a abertura oficial neste domingo (6). Mas a programação artística começa hoje às 21h com o primeiro show da Banda Djavú e a participação do DJ Juninho Portugal.

Confira abaixo toda a programação artística. Todas as apresentações são gratuitas e acontecem na Praça Coronel Macedo, onde também está montado um parque de diversões.

Na parte religiosa, diariamente serão celebradas missas. No dia seguinte à abertura acontecerá uma procissão, partindo do km 5, na entrada da cidade, até o santuário. Confira imagens abaixo.

Também terá procissão ciclística pelo centro histórico de Antonina e procissão motorizada que passará por todos os bairros da cidade, também às 14h. Após a última novena,no dia 14, haverá a procissão luminosa a pé pelas ruas centrais.

Em 11 dias de festa, além da programação religiosa, haverá shows, atrações artísticas e culturais, no parque instalado na Praça Coronel Macedo.

Estão previstas também atrações como a Filarmônica Orquestra Show e tradicional alvorada com a Banda Filarmônica Antoninense.

Confira a programação de shows

Sábado (5)

21h30 – Show da Banda Djavú e o DJ Juninho Portugal.

Domingo (6)

21h – Abertura oficial

21h30 – Show pirotécnico

21h45 – Show da Banda Djavú

Segunda-feira (7)

21h30 – Show da Banda Tio Brother

Terça-feira (8)

21h30 – Show da Banda Trio da Mesa

Quarta-feira (9)

21h30 – Show da Banda Dom Caiçara

Quinta-feira (10)

21h30 – Show da Banda Virou Onda

Sexta-feira (11)

21h30 – Show da dupla Ali e Rhuan

Sábado (12)

15h – Espetáculo “Os Bichos” Cia Almazém com teatro de bonecos

16h – Aula de Zumba com Alê Brito e convidados

17h – Show da dupla Willian e Renan

18h – Show do cantor Danilo Dyba

21h30 – Show da Banda New Style

Domingo (13)

15h – Filarmônica Orquestra Show

21h30 – Show da dupla Jeann e Julio

Segunda-feira (14)

21h30 – Show da Banda Bora Rolê

Terça-feira (15)

18h30 – Show pirotécnico

19h – Padre Francisco e Amigos