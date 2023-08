Romanelli destaca potencial de parceria entre municípios e Itaipu

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) acompanhou a agenda do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Ênio Verri, nesta sexta-feira (4), em Apucarana e Londrina, onde foram apresentadas oportunidades de parcerias entre municípios e a usina. Para Romanelli, a hidrelétrica está demonstrando interesse em realizar ações conjuntas com os municípios e isso precisa ser aproveitado pelos gestores das cidades.

“A Itaipu tem vontade e capacidade para financiar bons projetos, principalmente na área ambiental, que envolve a gestão de resíduos, a proteção de nascentes, a reestruturação de estradas rurais e a recomposição florestal. Há recursos e a tarefa agora é apresentar bons projetos para acessar o dinheiro que a hidrelétrica pode liberar”, destacou Romanelli durante encontros realizados na Amuvi (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí) e Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema).

Segundo Verri, além da área ambiental, a Itaipu também tem interesse em investir em projetos sociais. Ele destacou que a empresa está buscando compensar todo o Estado pela exploração de recursos hídricos e não apenas os municípios que estão à beira do reservatório da usina. “Temos capacidade de financiar projetos nas áreas sociais e ambiental dos municípios. Queremos dar condições para que cidades pequenas, que arrecadam pouco, possam se desenvolver”, afirmou.

Festas regionais

Na quinta-feira à noite, Romanelli participou da novena do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos, que integra os eventos da festa regional dedicada ao santo. Neste ano, a festividade chega na 92ª edição e se consolidou como um dos maiores eventos religiosos do Paraná.

“Festas regionais são importantes para movimentar a economia das cidades do Interior e, principalmente, levar opções de cultura e lazer para as famílias. Nas últimas semanas estamos experimentando o retorno de diversas destas comemorações, após o período mais crítico da pandemia, e é notável a expressão de alegria no rosto das pessoas”, afirmou Romanelli.