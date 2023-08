Mais dois caminhões sem freios na BR-376 escapam de acidente

Durante a última semana, mais dois caminhões com problemas no sistema de freios utilizam as duas áreas de escape construídas na descida da Serra do Mar pela BR-376, no sentido Santa Catarina, em Guaratuba.

Na noite da terça-feira (1º), uma carreta adentrou 60 metros no dispositivo do km 667. O condutor percebeu falha no sistema de freios e evitou um acidente, informou a concessionária da rodovia, a Arteris Litoral Sul.

Na imagem, gravada às 22h13 dá para perceber que o veículo vinha mais rápido que os outros caminhões. De acordo com a Arteris, ninguém se feriu.

Às 13h37 deste sábado, outro acidente pode ter sido evitado. Uma caminhoneira que transportava 25 toneladas de água de coco, usou a área de escape do Km 671.

A imagem mostra a manobra de cruzar em frente a um caminhão tanque e a entrada rápida na caixa cheia de cinasita (argila expandida). O veículo também estava em alta velocidade e adentrou 52 metros no dispositivo.