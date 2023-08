Pontal do Paraná premia os melhor da gastronomia caiçara

Bamboo Bar & Cozinha venceu na categoria Cambira Tradicional

O restaurante Bamboo Bar & Cozinha, do balneário Monções, venceu o concurso de melhor prato de Cambira Tradicional de Pontal do Paraná. Na categoria Prato Feito Caiçara, o escolhido foi o “Cambira do Rancho”, do Restaurante Caiçara da Néia, de Pontal do Sul; e na categoria Petisco Caiçara, o “Hamburguer de Cambira”, o Garage Food (Praia de Leste).

O concurso foi um dos atrativos do 3º Festival de Gastronomia Caiçara, que aconteceu durante o mês de julho em 29 restaurantes e lanchonetes da cidade, atraindo visitantes e movimentando toda a economia.

Cambira

Peixe seco e defumado, acompanhado de banana e pirão. A combinação que parece simples pode ganhar variações requintadas conforme o talento de quem prepara a cambira, prato tradicional da culinária caiçara, cultuado e apreciado principalmente em Pontal do Paraná, cidade que tem até um dia dedicado à iguaria, o 18 de julho.

De sabor único, a cambira foi a estrela principal de um concurso gastronômico. Pelas mãos de chefs dos 29 restaurantes que participaram do festival, o prato típico da cidade foi servido em 53 versões diferentes de 1º a 31 de julho.

A cada ano, a cambira atraem mais a curiosidade de quem visita Pontal, principalmente durante o Festival. Em 2023, 13 estabelecimentos disputaram o concurso gastronômico e 25 pratos foram inscritos nas três categorias.

A solenidade de premiação reuniu chefs, donos de restaurantes e apreciadores da culinária caiçara na noite de 3 de agosto, na Pousada Paraíso do Sul, no balneário Shangri-lá. No total, foram entregues oito pratos-troféu alusivos ao concurso, e alguns estabelecimentos ganharam mais de um.

Julgamento

No Dia da Cambira (18 de julho) os jurados se reuniram em Shangri-lá, na Pousada Paraíso do Sul. Para a degustação, foram servidos os pratos concorrentes nas três categorias em formatos porção mini e prato principal. Foram avaliados os quesitos sabor, originalidade e degustação.

Além do júri técnico, os estabelecimentos foram visitados de surpresa pelo “cliente oculto”, jurado que chegou como um cliente “comum”, sem se identificar, e avaliou a qualidade do atendimento. A nota final de cada concorrente do concurso foi uma somatória das notas do júri técnico e do cliente oculto.

Premiação

Pela primeira vez, os vencedores do concurso em cada categoria receberem prêmios em dinheiro, no valor de R$ 1 mil (para os primeiros lugares) , além de presentes ligados à cultura caiçara e um prato alusivo ao concurso, atestando a premiação e a qualidade dos estabelecimentos.

Garage Food Restaurante Caiçara da Néia

Confira todos os vencedores do concurso do Festival de Gastronomia Caiçara

Categoria Cambira Tradicional – 1º lugar: Bamboo Bar & Cozinha (Monções). 2º lugar: Simples Gastrobar (Praia de Leste).

Categoria PF Caiçara – 1º lugar: Restaurante Caiçara da Néia (Pontal do Sul) “Cambira do Rancho”. 2º lugar: Simples Gastrobar (Praia de Leste) “Cambira à Moda Portuguesa”. 3º lugar Bamboo Bar & Cozinha (Monções) “Teppan de Cambira”.

Categoria Petisco Caiçara – 1º lugar: Garage Food (Praia de Leste) com “Hamburguer de Cambira”. 2º lugar: Restaurante 277 (Praia de Leste) servindo “Cambira no Lanço”. 3º lugar: Bamboo Bar & Cozinha (Balneário Monções) com o prato “Barqueta de Cambira”.

MAIS TURISTAS

A administração do prefeito Rudisney Gimenes Filho (Rudão) se esforça em adotar ações que resultem na atração de mais turistas, principalmente na baixa temporada. A realização do festival e do concurso durante o inverno, período que coincide com férias escolares, integra uma agenda que teve mais de 20 eventos na cidade somente em julho, a maioria ligados ao turismo.

“A cada festival aumentamos o número de participantes, melhoramos a criatividade e a qualidade dos pratos, fazendo Pontal se tornar referência gastronômica no litoral do Paraná. Quando há união da Prefeitura com os comerciantes a parceria sempre é de sucesso”, disse o prefeito Rudão durante a solenidade de premiação. Ele também destacou o turismo como vocação natural de Pontal, que tem movimento consolidado durante o verão e vai atraindo cada vez mais público também durante o inverno.

O secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Gilberto Keserle, destaca a melhoria constante no padrão dos restaurantes da cidade. “Para o turista importa muito um bom prato com bom atendimento e as condições do estabelecimento. Acessibilidade e limpeza também. Os dois primeiros festivais duraram dez dias cada. Agora fizemos durante o todo o mês de julho. Com isso conseguimos atrair mais pessoas na baixa temporada, movimentando a economia da cidade”, explica Keserle. Ele detalha ainda que, nesse ano, a disputa do concurso gastronômico foi acirrada, com pequena diferença na pontuação entre os concorrentes.