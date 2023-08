Imagem ilustrativa: Trinta-réis-de-bando Foto: Antônio Vilela/Wikiaves

Guaratuba registra mais um caso de gripe aviária neste sábado (5), desta vez uma ave silvestre da espécie trinta-réis-de-bando (Talasseus acuflavidus), encontrado no balneário de Caieiras.

No dia 29 de julho foi feita a confirmação de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP ou H5N1, mais conhecida como gripe aviária) em um trinta-réis-real (Thalesseus maximus) encontrado no balneário Barra do Saí.

Com a segunda confirmação em Guaratuba, o Litoral do Paraná – que concentra todos os casos do Estado – chega a 9 casos e o Brasil a 77.

Desde o primeiro caso confirmado no país, no dia 15 de maio, foram 75 registros de infecção de aves silvestres e dois em criações domésticas de subsistência, no Espírito Santo e em Santa Catarina.

Santa Catarina e Espírito Santo tiveram as exportações para o Japão suspensas. mas como nenhum caso foi confirmado até o momento em criações comerciais, o Brasil permanece com o status de livre de gripe aviária de alta patogenicidade (IAAP).

Recentemente, o Ministério da Agricultura recomendou aos governos estaduais a decretação de emergência zoosanitária, o que foi feito por diversas unidades da federação, inclusive o Paraná.

Em 26 de junho Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) publicou uma portaria proibindo a movimentação de aves do Litoral para as demais regiões do Estado. Além dos dois focos confirmados em Guaratuba, que são os mais recentes, já foram registrados casos em Pontal do Paraná (3), Guaraqueçaba (2), Antonina (1) e Paranaguá (1). As aves contaminadas são das duas espécies de trinta-réis e ainda uma gaivota-maria-velha (Chroicocephalus maculipennis).

Mapa dos casos confirmados | Ministério da Agricultura e Pecuária

Para evitar o contágio, não se deve manipular aves silvestres mortas ou com sinais clínicos da doença. Todas as suspeitas de influenza aviária, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves, devem ser notificadas imediatamente à Adapar,

No Litoral, a Adapar atende pelo número de telefone e WhatsApp (41) 3472-1003, da Gerência Regional em Paranaguá.