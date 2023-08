Polícia Ambiental flagra desmatamentos ilegais em Matinhos

Equipe do Pelotão da Polícia Ambiental em Guaratuba atenderam, no final de julho, duas denúncias feitas pelo telefone 181 e constataram desmatamentos ilegais em Matinhos, no balneário Solimar, totalizando mais de 1 hectare (10.000 metros quadrados).

Em um dos locais foi constatado crime ambiental de corte de remanescente de vegetação nativa secundária em estágio médio de regeneração correspondente a 4.213 m2 sem licenciamento ambiental.

No segundo local foi confirmado o mesmo crime, com o corte de 6.051 m2 de vegetação sem licenciamento.