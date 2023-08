Projeto de restauro da igreja bicentenária de Guaratuba entra na fase de prospecção arqueológica

Iniciou na última quarta-feira (2) a prospecção arqueológica que faz parte do Projeto de Restauração da Igreja Bicentenária de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Guaratuba. A prospecção ocorre no interior da igreja, no seu entorno e na praça em frente.

O trabalho que está sendo realizado pela empresa Inside Consultoria Científica contratada pela Superintendência Estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pretende verificar com o equipamento de GPR (Ground Penetrating Radar) se há algum tipo de anomalia no subsolo, como sepultamentos ou outros vestígios arqueológicos.

O uso de GPR, ou radar de penetração no solo, é um método de investigação geofísica não destrutivo que utiliza ondas eletromagnéticas de alta frequência para mapear diferenças de litologia subsuperficiais, cavidades, objetos, estruturas enterradas e outros materiais que estão em subsuperfície.

A prospecção arqueológica é um diagnóstico do potencial arqueológico do bem e de seu entorno, fornecendo base ao Projeto de Restauro Arquitetônico. Segundo a arqueóloga do Iphan que acompanha os trabalhos, Lairisse Costa, a prospecção é importante para saber se é necessário realizar algum tipo de escavação durante as obras, pois há relatos orais que apontam para a identificação de vestígios ósseos durante uma intervenção realizada na Igreja em 2014 e de que a Igreja abrigou enterramentos até a construção do cemitério local em 1869.

Fazem parte da equipe da empresa de prospecção o arqueólogo Wagner Fernando da Veiga e Silva e o geofísico da Universidade Federal do Pará, Marcos Welby Correa Silva.

Projeto em andamento

Na terça-feira (1º) ocorreram duas reuniões sobre o projeto de restauro da igreja bicentenária. A primeira ocorreu no gabinete do prefeito Roberto Justus juntamente com a secretária municipal da Cultura e Turismo, Adriana Correa Fontes, Iphan e a empresa Inside Consultoria Científica.

Segundo a secretária Adriana, na reunião foi explanado sobre a importância e a metodologia da pesquisa arqueológica que será feita, sem escavações, e sobre o projeto estrutural que está sendo elaborado juntamente com o comitê de acompanhamento que pretende dar mais visibilidade à um dos nossos maiores bens, a Igreja Bicentenária. Também foi mencionado para alinhamento o plano de participação social e educação patrimonial que irá capacitar os professores sobre a cultura da cidade.

À noite, aconteceu o 3ª encontro do Comitê de acompanhamento do Projeto de Restauração da Igreja Bicentenária de Nossa Senhora do Bom Sucesso com o Iphan e a empresa Inside Consultoria Científica, no Casarão Marcílio Dias. Participam do comitê representantes da Paróquia, do Poder Executivo e Legislativo, da Organização Civil e comunidade.

A Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, situada à Praça Alexandre Mafra, de Guaratuba, foi construída no século XVIII e tombada individualmente pelo Iphan em 1938, por meio de sua inscrição no Livro do Tombo de Belas Artes. Atualmente, está sob gestão da Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso.

O projeto de restauração conta com o apoio da Prefeitura de Guaratuba, sendo custeado através de emenda parlamentar ao Orçamento da União no valor de R$ 348 mil, possuindo 3 etapas e um total de 14 produtos. A verba foi encaminhada diretamente para o Iphan que fez as contratações dos trabalhos. No projeto completo de restauração está incluído pesquisas arqueológicas, inventário histórico, o envolvimento da comunidade através de reuniões e um projeto de educação patrimonial.

Texto e vídeo: Prefeitura de Guaratuba