Desportos tradicionais vs. eSports: em quais apostar?

Foto: Divulgação/ Unplash

Esta poderia, inclusive, ser uma fonte de aposta: desportos tradicionais ou eSports, quem vence? Mas a verdade é que cada um tem as suas particularidades, não sendo tão fácil assim prever de quem seria a conquista.

O lado bom é que, atualmente, a maioria dos sites de apostas já inclui os dois géneros desportivos. É o caso da Betway MZ, que permite que o utilizador acompanhe e aposte tanto nos jogos virtuais, quanto nos reais (físicos). Mas vamos a uma análise do quadro como um todo para tentar ajudá-lo a decidir qual a melhor opção para si.

Desportos tradicionais

Os desportos tradicionais são os que conhecemos desde sempre. Incluem futebol, basquete, tênis, corrida (humana, de cavalos e automobilística) e muitas outras modalidades.

Como funcionam as apostas

As apostas neste tipo de evento podem acontecer de diversas maneiras, mas também são mais convencionais, em maioria. É possível focar apenas no clássico “vencedor” ou ainda na “pontuação total”, mas mesmo no tradicionalismo há algumas variações de mercado. Cada tipo de jogo, cada competição, possui um rol de variedades nas quais os apostadores podem investir o seu dinheiro, cabendo analisar os disponíveis e selecionar o que mais lhe for conveniente.

Vantagens

As vantagens principais das apostas em jogos desportivos tradicionais são, sem sombra de dúvidas:

· Facilidade de acesso à transmissão dos jogos

· Popularidade

· Conhecimento nas modalidades

Os jogos tradicionais já fazem parte da cultura de praticamente todo mundo, ainda que não tenha afinidade com nenhuma modalidade em particular. É comum que se tenha algum conhecimento, mesmo que básico, sobre boa parte dos desportos disponíveis, o que torna mais fácil a aposta.

eSports

Já os eSports são jogos eletrónicos que não exigem que o jogador tenha um certo preparo físico, afinal, as habilidades exigidas são outras. Podem ser jogados até mesmo de um celular, mas na versão profissional, os atletas normalmente optam por computadores.

Atualmente, podemos identificar seis principais categorias nas quais os eSports acontecem. São elas:

· FPS

· MOBA

· Battle Royale

· Simuladores

· Fighting games

· Cards (de cartas)

Cada qual tem a sua logística de funcionamento, regras e possibilidade de apostas. Conheça alguns detalhes a seguir!

Como funcionam as apostas

As apostas, propriamente ditas, acontecem de forma bastante similar às em desportos tradicionais. Boa parte da distinção se dá nos mercados disponíveis.

O que vale a pena salientar é que, atualmente, o mercado de apostas em eSports forma uma comunidade significativamente maior que o que existe em desportos tradicionais.

Vantagens

Muita gente prefere acompanhar este tipo de jogo por conseguir praticar também, ainda que de forma amadora, mas este não é o real e maior atrativo do ramo. Podemos citar como vantagens:

· Transmissões gratuitas e de qualidade

· Muitas informações online e estatísticas disponíveis

· Interação intensa entre a comunidade que pratica e também a que aposta

Tudo isto corrobora para uma experiência de apostas muito proveitosa e com altas hipóteses de diversão.

Qual a melhor opção para apostar: desportos tradicionais ou eSports?

A verdade é que esta pergunta é muito subjetiva e tem uma resposta variável de acordo com cada apostador. Para alguns, que entendem mais de desportos tradicionais, as apostas direcionadas a eles devem soar como mais fáceis de prever. Já para os fãs de desportos eletrónicos, sem dúvidas, acompanhar uma partida ou competição de eSport é muito mais agradável.

Sendo assim, cada um irá identificar o tipo de apostas é mais adequada para o seu perfil, e ainda assim poderá sempre migrar de um para o outro tipo – afinal de contas, não há regras que obrigam o utilizador a acompanhar apenas uma modalidade. Apenas se certifique de escolher um sítio online licenciado para se divertir com segurança.