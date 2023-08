Litoral do Paraná tem 680 indígenas, apenas 0,23% da população

Aumento de jovens e crianças nas aldeias.., … e pertencimento influenciaram no Censo | fotos: Projeto Origem

Os primeiros resultados do Censo 2022 sobre indígenas foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (p IBGE). No Censo de 2010, o IBGE contou 896.917 pessoas indígenas, o que correspondia a 0,47% da população residente no país, revelando que a população indígena aumentou quase 90% em 12 anos.

Segundo o instituto, entre os motivos para esse aumento figuram o aperfeiçoamento do mapeamento de localidades indígenas em todo o país, inclusive nas cidades e em áreas remotas. Para lideranças, como a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara, o pertencimento favoreceu que pessoas que vivem em áreas urbanas também pudessem se reconhecer e se apresentar como indígenas. Há também estimativas das lideranças indígenas de aumento considerável nas aldeias de crianças e jovens.

No Paraná, o Censo mostrou que são 30.460 indígenas em 345 das 399 cidades, apenas 0,27% da população total do Estado. No Litoral são 680 pessoas autodeclaradas indígenas, nas sete cidades da região. Eles representam menos ainda: 0,23% dos 301.405 habitantes da região.

Confira os números de cada cidade: Paranaguá (204 indígenas), Pontal do Paraná (128), Morretes (84), Guaraqueçaba (81), Matinhos (75), Guaratuba (72) e Antonina (36). A cidade com maior presença indígena é Guaraqueçaba, com 1,09% da população, e a menor é Paranaguá, com 0,14%.