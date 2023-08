Pontal do Paraná promove encontros com as mulheres no Agosto Lilás

Primeiro encontro foi na Comunidade da Figueira, em Shangri-lá | foto: Divulgação

A Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura de Pontal do Paraná, promove diversos encontros com as mulheres, em parceria com lideranças comunitárias. O primeiro encontro foi na Comunidade da Figueira, em Shangri-lá, no sábado (5), e o próximo será com as mulheres da pesca, nesta quarta-feira (9), no Mercado de Peixe, em Pontal do Sul.

A programação faz parte do Agosto Lilás, mês de combate à violência e de conscientização dos direitos das mulheres. A Coordenadoria tem à sua frente a vice-prefeita e secretária da Assistência Social, Patrícia Millo Marcomini.

No total serão 11 ações distribuídas entre os balneários. O objetivo é levar esse bate papo a todos os locais do município, explicar os ciclos e os tipos de violência e também informar as mulheres onde elas podem obter apoio, acolhimento, orientação e encaminhamento nas áreas de Saúde, Assistência Social, Segurança Pública e Assistência Jurídica.