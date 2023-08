Consórcio entrega projeto executivo do Moegão no Porto de Paranaguá

Consórcio entrega projeto executivo do Moegão no Porto de Paranaguá

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

O projeto executivo do Moegão, que vai centralizar as descargas dos trens que chegam ao Porto de Paranaguá foi entregue ao governador Ratinho Junior nesta segunda-feira (7), em uma grande solenidade com a presença de membros do governo e outros políticos. O investimento do Estado é de R$ 592 milhões no sistema exclusivo de descarga ferroviária de grãos e farelos, conectado aos 11 terminais que integram o Corredor Leste de Exportação, com um aumento de 63% na capacidade de descarga.

O projeto foi elaborado pelo Consórcio Tucumã, formado por quatro empresas, que também será responsável pela execução da obra. A contratação ocorreu de modo integrado via processo licitatório em 2022 e a empresa trabalhou no projeto executivo desde janeiro. A expectativa é de que as obras sejam iniciadas nos próximos meses, após a análise e ajustes no projeto, com cronograma de 20 meses de execução.

Auditoria do TCE – Em abril, após uma auditoria realizada no processo, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu oito recomendações a fim de corrigir fragilidades detectadas na contratação de empréstimo para a realização das obras. Leia: TCE determina que Appa corrija impropriedades em empréstimo para Moegão

Moegão deve receber 180 vagões simultaneamente

A estrutura será instalada em uma área de quase 600 mil metros quadrados, com capacidade para descarregar simultaneamente até 180 vagões em três linhas independentes. Na prática, isso significa que o número de vagões descarregados no Porto de Paranaguá poderá passará dos atuais 550 para 900 por dia.

Das 58,4 milhões de toneladas de cargas movimentadas pelos Portos do Paraná no ano passado, 20,95% ocorreram através de ferrovias. Após a conclusão do Moegão, a expectativa é de que mais 24 milhões de toneladas de grãos e farelos saiam anualmente por Paranaguá, ampliando para 50% a participação do modal ferroviário no transporte de cargas que passam pelo porto.

Segundo o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, a população de Paranaguá também será beneficiada pela redução nos cruzamentos entre as vias urbanas e linha férrea. A mudança deverá se refletir em menores tempos de deslocamento e também em menos riscos de acidentes. “Hoje, o trem corta 16 vias apenas no lado Leste do porto. Com a obra entregue, serão apenas cinco vias e sem a necessidade de fazer nenhuma manobra. Isso faz com que não só o porto ganhe, mas também a cidade”.