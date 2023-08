Pai e filha morrem afogados perto do trapiche de Pontal do Sul

Um homem de 45 anos e sua filha dele, de 12 anos, morreram nesta segunda-feira (7) após se afogarem, em Pontal do Paraná.

Durante a tarde, os dois haviam entrado na água nas proximidades do trapiche do terminal de embarque para a Ilha do Mel, no balneário Pontal do Sul.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e fez o resgate dos dois corpos. O pai já estava morto. A filha, em estado avançado de afogamento (grau 4), foi encaminhada para o Pronto Atendimento do balneário de Shangri-lá, mas não resistiu.

A filha mais velha do homem, de 14 anos, que os acompanhava, ficou com o Conselho Tutelar, até ser entregue à mãe ou outro familiar.

Est texto será atualizado quando houver informações sobre os nomes e local de residência das vítimas.