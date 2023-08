4ª Festa Literária de Morretes acontece de 25 a 27 de agosto

A Flimo contará com encontros, discussões e experiências culturais diversas de forma gratuita

Fotos: Gloriosa Produções

Em sua quarta edição, a Flimo (Festa Literária de Morretes) promoverá encontros, discussões e experiências culturais diversas. A literatura segue como carro chefe do evento, com as mesas literárias, mas trará uma composição plural ao somar linguagens artísticas, como a música e o teatro.

A programação de mesas literárias ficará concentrada no sábado (26). Na sexta (25) e no domingo (27) haverá ações que trazem a palavra em outras formas. Serão realizadas oficinas, lançamentos de livros, apresentações de teatro e shows musicais, ocupando o Instituto Mirtillo Trombini, a Casa Rocha Pombo e o coreto central da cidade.

A Orelha, programação especial dedicada à infância na Flimo, terá dois dias de programação intensa na Estação das Artes voltada para toda a família. As crianças poderão participar de oficinas, ateliê artístico, biblioteca livre, apresentações de teatro e música, contações de histórias e muitas brincadeiras.

Morretes também recebe a circulação de mais uma edição do projeto Bibliobici, uma biblioteca sobre rodas que visita as escolas com propostas de contação de histórias e mediação de leitura, durante o mês de agosto.

A 4ª edição da Flimo é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Rumo Logística e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Morretes e do Instituto Mirtillo Trombini. A realização é da Gloriosa Produção Cultural e do Ministério da Cultura.

Data: 25 a 27 de agosto de 2023

Local: Morretes (Instituto Mirtillo Trombini, Casa Rocha Pombo e o coreto central da cidade).

Programação Gratuita

Informações pelas redes sociais: @flimofestival