42ª Semana Literária e Feira do Livro do Sesc PR acontece em outubro

42ª Semana Literária e Feira do Livro do Sesc PR acontece em outubro

Evento acontece em 27 cidades paranaenses, incluindo Matinhos e Paranaguá no Litoral

Livros terão desconto durante a feira | foto: Ivo Lima / Sesc PR

O maior e mais tradicional evento literário do Paraná, a Semana Literária Sesc PR & Feira do Livro, chega em outubro a sua 42ª edição, ocorrendo simultaneamente em 27 cidades com uma intensa programação cultural. O tema central do evento é “Ler para mudar histórias”.

O Sesc PR selecionou autores, narradores de histórias, pensadores, artistas companhias de teatro e mediadores, que em breve terão os nomes divulgados, para participar de oficinas, mesas-redondas, bate-papos, exposições, lançamentos de livros, palestras, intervenções literárias, sessão de autógrafos e apresentações artísticas. Ao todo, serão mais de 250 horas de programação literária.

Em Curitiba, o evento ocorrerá de 4 a 8 de outubro em novo endereço, no Museu Oscar Niemeyer (MON), no Centro Cívico, com diversas atividades culturais gratuitas. As demais unidades culturais do Sesc PR: Sesc Londrina Cadeião, Sesc Bela Vista do Paraíso e Sesc Estação Saudade, em Ponta Grossa, também realizarão o evento de 4 a 8 de outubro.

Semana Literária e Feira do Livro também será realizada nas Unidades de Serviços do Sesc em Arapongas, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Matinhos, Medianeira, Nova Londrina, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Rio Negro, São José dos Pinhais, Toledo, Umuarama e União da Vitória, de 4 a 7 de outubro.

A expectativa é reunir, em todo o Paraná, público superior a 60 mil pessoas.

Livrarias e editoras

Por meio de editais, o Sesc Paraná selecionou livrarias e distribuidoras que comercializarão livros com descontos. Com isso, o Sesc contribui com o mercado livreiro, com a formação de leitores, com a popularização do livro e com a divulgação da produção literária e espera superar os R$ 180 mil em vendas, registrados em 2022.

Lançamentos

Pelo oitavo ano consecutivo, o Sesc PR lança durante a Semana Literária a Coletânea de Contos Infantis, com 10 trabalhos de escritores paranaenses selecionados via edital e ilustrados por um artista convidado. A 8ª edição da Coletânea teve curadoria assinada pelo escritor Anderson Novello e ilustrações realizadas pelo artista visual Eric Sponholz. Para o diretor regional do Sesc PR, Emerson Sextos, este material é resultado do compromisso que o Sesc Paraná tem com a produção literária estadual, com a ampliação do imaginário infantil, com o desenvolvimento da leitura desde a tenra infância, com o despertar da criatividade e com o conhecimento.

Todas as edições da Coletânea de Contos Infantis estão disponíveis para leitura digital AQUI e os áudios contos podem ser ouvidos AQUI.