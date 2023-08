O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, recebeu nesta quarta-feira (9) representantes da Associação Paralímpica de Paranaguá. Estiveram no gabinete o presidente da entidade, Edmir Cesar de Oliveira, e a coordenadora Silmara França.

Ao chefe do Executivo, foi apresentado o Projeto Paralímpico, iniciativa que existe em Paranaguá para crianças, jovens e adultos com deficiência e que conta com apoio do município, escolas, faculdades e academias. “Várias cidades do Brasil têm programas paralímpicos. E o nosso desejo sempre foi trazer esse projeto para cá, uma vez que nós somos moradores aqui da cidade”, disse Silmara França. A Associação Paralímpica de Paranaguá existe desde 2009.

Também foi discutida a possibilidade de se montar um Centro de Referência do Comitê Paralímpico Brasileiro em Matinhos. Além disso, foi apresentado o Projeto Petrinha, de uso de triciclos adaptados para crianças com mobilidade reduzida que queiram praticar atividades esportivas.

Matinhos receberá o Festival Paralímpico no dia 23 de setembro, na Arena Vicente Gurski. O evento terá a sua segunda edição em 2023. A primeira também aconteceu na Arena, em maio.

Ainda participaram da reunião a primeira-dama Regina Viana; o chefe de Gabinete, Carlos Valderi; os diretores da Secretaria de Educação, Alzino Neto e Juliana Niesborski; o diretor da Secretaria da Saúde, José Nascimento; e a professora Nádia Mendes. Representando o Legislativo Municipal, estava o presidente da Câmara, vereador Nando (Podemos).

Fonte e fotos: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos