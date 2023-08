Homem é preso por estupro e tentativa de homicídio em Matinhos

Foto ilustrativa: Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, de 33 anos, nesta quinta-feira (10), um suspeito de estupro e tentativa de homicídio cometidos no bairro Tabuleiro, em Matinhos. A captura aconteceu 10 horas após o crime.

“Os policiais civis receberam as informações da ocorrência e iniciaram contínuas diligências para identificar e localizar o suspeito. O homem foi localizado em uma rua do bairro Vila Nova, sendo preso em flagrante pelo estupro e tentativa de homicídio”, conta o delegado da PCPR Thiago Fachel.

CRIME – De acordo com a Polícia Civil, o homem entrou na residência da vítima, de 49, a imobilizou e ela, por falta de ar, desmaiou. “Ele parou os abusos quando uma vizinha chegou”, informa. A Polícia identificou que o homem possui passagens policiais nos estados de São Paulo e Paraná.

DENÚNCIAS– A Polícia informa que “trabalha constantemente no combate à violência contra a mulher, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra este tipo de crime”. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia, ou (41) 3511-0300 e (41) 99991-8180, diretamente para a equipe de investigação.