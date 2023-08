Cattalini recebe premiação Portos+Brasil do Governo Federal

Foto: Divulgação

A Cattalini Terminais Marítimos está entre os terminais com maior crescimento da movimentação de graneis líquidos no Brasil. O reconhecimento foi anunciado nesta quarta-feira (9), durante a cerimônia de premiação do Portos+Brasil, evento promovido pelo Ministério de Portos e Aeroportos e que destaca a eficiência e os avanços conquistados pelos portos organizados e pelos Terminais de Uso Privativo (TUPs) brasileiros. Na categoria avaliada, a Cattalini ocupou a 3ª posição entre os quase 40 TUPs que operam líquidos no Brasil.

O diretor-presidente da Cattalini, José Paulo Fernandes, recebeu a premiação, dedicando-a a todos os que contribuíram para os resultados alcançados pelo terminal. “Divido com nossos colaboradores, acionistas e clientes esse reconhecimento feito pela Secretaria Nacional de Portos. Os números revelam nosso compromisso em prestar o melhor serviço, com operações de excelência e sempre com o olhar voltado à nossa comunidade e ao cuidado com o meio ambiente”.

No primeiro semestre deste ano foram movimentados mais de 2,9 milhões de litros de graneis líquidos, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2022, com incremento significativo em diferentes produtos, como biocombustível (61%), óleos aquecidos (35%), derivados de petróleo (28%), soda cáustica (20%) e metanol (15%). Investimentos em infraestrutura marítima e em terra, somada à tecnologia aplicada na segurança e eficiência das operações foram determinantes para os bons resultados obtidos.

Promovido pelo Ministério de Portos e Aeroportos, por meio da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, o Portos+Brasil foi realizado em Brasília (DF) e é considerado o Oscar Brasileiro do segmento. Os resultados alcançados pelos premiados foram calculados pela Diretoria de Modernização e Gestão Portuária, usando Estatístico Aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e os dados fornecidos pelos portos organizados para geração do Índice de Gestão das Autoridades Portuárias (IGAP).

“Além do troféu, entregamos o nosso reconhecimento institucional aos que se esmeraram todos os dias para ampliar a geração de negócios e de empregos e destacar o papel do Brasil em âmbito nacional e internacional, respeitando as pessoas e o meio ambiente”, disse Fabrizio Pierdomenico, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários.

Representaram a Cattalini Terminais no evento, o diretor-presidente, José Paulo Fernandes, o gerente operacional sênior, Carlos Ichi; o superintendente de novos negócios, Carlos Kzsan; o controller Fábio Martins Jorge e o gerente comercial sênior, Lucas Guzen.

A empresa pública Portos do Paraná também foi premiada com nota máxima no Índice de Gestão das Autoridades Portuárias (IGAP) na principal categoria entre os portos públicos brasileiros. Também teve destaque em duas categorias entre os portos públicos. A empresa pública conquistou o primeiro lugar na categoria Variação do Lucro Operacional (EBITDA) e na categoria crescimento de movimentação de carga geral.