Matinhos recebe emenda de Renato Freitas para quadra da Escola Elias Abrahão

Prefeito Zé da Ecler recebeu deputado Renato Freitas em seu gabinete no mês de julo

O município de Matinhos recebeu uma emenda parlamentar do deputado estadual Renato Freitas (PT). O recurso, no valor de R$ 200 mil, será usado para a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Pastor Elias Abrahão, no balneário Curraes.

Em julho, o parlamentar foi recebido no gabinete do prefeito Zé da Ecler e falou sobre o repasse. A confirmação da emenda foi dada nesta semana ao secretário de Educação, Mário Braga, pela assessora do parlamentar, Jamily Souza. Ele recebeu Jamily Souza junto com o diretor de Educação, Alzino Neto.

“Agradecemos a lembrança do deputado para com nossa cidade, pois será um grande investimento para toda aquela comunidade escolar”, publicou o secretário em suas redes sociais.

Os recursos são do do projeto “Meu Campinho” e serão liberados pela Secretaria Estadual das Cidades. Segundo a justificativa do pedido assinada pelo prefeito (Ofício nº 289/2023), o objetivo da obra é atender à comunidade escolar, tendo em vista a recente remoção da quadra anteriormente instalada devido a fragilização da estrutura pela ação do tempo. O documento ainda lembra que a Escola possuiu o maior número de alunos atendidos pela rede municipal de ensino.

Além do campo de futebol com grama sintética, as unidades do “Meu Campinho” contam também com alambrados, sanitários masculino, feminino e para deficientes físicos. Ainda serão disponibilizados iluminação e um local para guardar equipamentos. Também há uma oferta maior no número de aparelhos para ginástica, tanto para crianças, como adultos e idosos. O que permite a reunião de todas as pessoas da família, no mesmo local de lazer.

Fonte e fotos: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos