Pontal do Paraná vai construir nova ciclovia na PR-412

Ciclovia vai ligar balneários de Shangri-lá, Barrancos e Atami | foto: Prefeitura de Pontal

A Prefeitura de Pontal do Paraná informa que a construção de ciclovia na PR-412 nos balneários de Shangri-lá, Barrancos e Atami deve começar em 10 dias. Com extensão de 2.852 metros, a obra tem entrega prevista para agosto de 2024.

O contrato foi assinado no último dia 2, e a obra será executada pela empresa BRF Engenharia. O investimento será de R$ 467 mil nas obras da ciclovia, que será complementada pela iluminação pública.

Ciclovia – A nova ciclovia terá 1,5 metro de largura, com as devidas pinturas e sinalização. O secretário de Obras e Serviços Públicos de Pontal do Paraná, Fábio de Oliveira, detalhou que as obras são previstas no Plano Plurianual (PPA) visando melhorias na mobilidade urbana.

“É uma antiga reivindicação da população, já que o trecho de Shangri-lá até Pontal do Sul na PR-412 não possui acostamento. A obra trará mais segurança ao ciclista, além de incentivar mais o uso da bicicleta’, explicou o secretário.

Dados do município apontam que, em Pontal, 22% da população utiliza a bicicleta como principal meio de transporte. O secretário também disse que as obras iniciam em dez dias.

Iluminação está em fase final de licitação

– Haverá ainda uma segunda obra no trecho entre os balneários Shangri-lá, Barrancos e Atami, que contemplará a iluminação pública em toda a extensão da ciclovia. A licitação está em fase final, na etapa de apresentação pela empresa vencedora dos materiais que serão utilizados para atestar qualidade e conformidade. Em seguida, será assinada a ordem de serviço. Ainda de acordo com o secretário Fábio de Oliveira, as obras devem começar entre o final de agosto e o início de setembro.

26 km de ciclorrotas – De acordo com a Prefeitura, a atual gestão iniciou sem que a cidade tivesse sinalização para os ciclistas. Até o momento já foram entregues 5.500 metros de vias sinalizadas para bicicletas, sendo 3.700 entre Praia de Leste e Guarapari e 1.800 metros entre Shangri-lá e Guapê.

O município também já implantou ciclo-rotas ecológicas. São 10 km na região do Guaraguaçu, onde o ciclista pode conhecer o sítio arqueológico sambaqui que tem quatro mil anos de história. Outros 7 km ligam Shangri-lá a Pontal do Sul. Quando totalmente concluído, o sistema vai ligar Guaraguaçu a Pontal do Sul, totalizando 26 km de ciclorrotas.