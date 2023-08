Jazz a Gosto segue com suas diversas atrações na Ilha do Mel

Jazz a Gosto segue com suas diversas atrações na Ilha do Mel

Fim de semana do Dia dos Pais tem programação variada com diferentes estilos de jazz e apresentações gratuitas em Nova Brasília

Evento conta com apresentações na praça, em bares e pousada | fotos: Divulgação

A programação do circuito Jazz a Gosto, na Ilha do Mel, segue neste final de semana, com várias apresentações gratuitas até domingo (13) em Nova Brasília. O evento teve início no último dia 4 e continua durante todo o mês, com apresentações sempre aos finais de semana.

Entre os destaques desta semana está o Tangará Trio, formado pelos músicos Jean da Rosa (piano) Léo Montenegro (baixo) e Rhuan Rodrigues (bateria). Eles se apresentaram ontem à noite com a cantora Rogéria Holtz, no Ilha do Mel Café e, hoje (sábado, 12), às 19h30 vão tocar junto com a cantora Carine Lupp, na pousada Astral da Ilha.

Neste sábado, o Palco da Praça, na Praça Felipe Valentim, recebe as apresentações a partir das 11h com o “Duo Teclas convida Rogéria Holtz”, com os pianistas Jean da Rosa e Lucas Franco e a cantora Rogéria Holtz. Na sequência, às 14h, o músico local Nego Blue da Ilha (voz e violão) se apresenta com Leo Montenegro e Rhuan Rodrigues. A programação ao ar livre segue com o Jazz Standards às 17h, com Jean da Rosa (piano), Celso Joabe (trompete) e Carine Lupp (vocal).

Ainda no sábado, a Pousada das Meninas recebe o Jazz Brasil, às 19h, com Rogéria Holtz e Lucas Franco. Às 21h30 tem apresentação do Jam Jazz, com Celso Joabe, Lucas Franco (piano) no Village Mel Gastromix e, às 22h, o Tchipan Jazz, com Jimmy Reuter (teclado), Andreas Lopes (sax), Pedro Ribeiro (guitarra), Marcos Prizy (guitarra), Estevão Aguiar (baixo) e Pedro Ales (bateria) se apresentam no Ilha do Mel Café. Encerrando a programação, no domingo do dia dos pais, às 13h30, tem Jazz na Praça, com Jimmy Reuter, Pedro Ribeiro e Celso Joabe, no Palco da Praça.

O circuito Jazz a Gosto é fruto da união dos empresários da comunidade e ocorre dentro do movimento que há dez anos promove circuitos de jazz na Ilha do Mel. A programação musical tem a curadoria do músico e compositor Glauco Solter.