Paciente foge com cadeira de rodas de Pronto Atendimento em Pontal

Foto: Folha do Litoral

Um homem que estava sendo atendido no Pronto Atendimento 24 Horas do balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná, fugiu levando uma cadeira de rodas.

O caso aconteceu no início da noite de quinta-feira (10). Ele estava sendo atendido e, antes de esperar alta médica, saiu levando a cadeira sem que a equipe percebesse no momento.

O paciente, de 30 anos, está em situação de rua e é visto frequentemente na Praça de Ipanema. A Polícia Militar foi chamada e uma equipe fez buscas pela região, mas não conseguiu encontrá-lo.