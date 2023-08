PSDB e Cidadania fazem Encontro Regional do Litoral em Paranaguá

PSDB e Cidadania realizam neste sábado (12), em Paranaguá, um Encontro Regional da Federação dos partidos no Litoral. O evento tem início às 10h, na Câmara de Vereadores.

O evento conta com a presença dos presidentes estaduais dos dois partidos: o deputado federal e ex-governador Beto Richa (PSDB) e o ex-deputado federal Rubens Bueno (Cidadania).

Participam militantes das duas siglas de todo o Litoral. O evento faz parte de uma série de encontros regionais com o objetivo discutir a federação, conjuntura política e iniciar a “construção de um projeto comum para as eleições municipais de 2024 no Paraná”.

Para Rubens Bueno, “esses encontros têm como objetivo tornar a federação cada vez mais forte. A nossa atuação deve sempre buscar fortalecer os vínculos com a população paranaense e consolidar projetos de poder local”, ressaltou.

Segundo Beto Richa, “são encontros regionais com o objetivo de reforçar a união entre PSDB e Cidadania mirando novos desafios, entre eles, as eleições municipais de 2024. Estamos unidos e queremos levar essa mensagem às nossas bases”, disse.

A Federação Cidadania-PSDB foi formada para a disputa das eleições nacionais do ano passado. Pelas regras eleitorais, as duas siglas continuam com vida partidária independente, mas a atuação no Congresso Nacional, nos Estados e nos municípios deve ser conjunta, como se ambas fossem um único partido.

A articulação do PT do Paraná com partidos de oposição ao governo Ratinho Junior e ao bolsonarismo para as eleições municipais de 2024 no Estado conta com 9 partidos e inclui PSDB e Cidadania. Fazem parte ainda a Federação PT-PCdoB-PV, PSB, PSol, PDT e Solidariedade. Ainda não há acordo firmado.