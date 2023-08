Eleições 2024: deputado comenta organização do Podemos no Litoral

A nova direção estadual do partido Podemos anunciou que está se organizando com força em todo o Paraná e se reestrutura no Litoral. Na última nesta terça-feira (8), o deputado estadual Denian Couto, que assumiu a presidência do Podemos em Curitiba, foi à tribuna da Assembleia Legislativa para falar da organização do partido em todo o estado. Destacamos os trechos em que fala do Litoral.

O parlamentar informou, que sob a presidência estadual do economista Gustavo Castro, está se organizando com força nos 399 municípios do estado. “Porque a vida acontece nos municípios e o Podemos chega não para participar, mas para ser protagonista do pleito, para ganhar a eleição. Nós conquistaremos um recorde no número de prefeituras e de cadeiras nas câmaras municipais”, disse o deputado.

Couto afirmou que no recesso parlamentar em julho percorreu cerca de 30 municípios e citou a organização em alguns municípios onde considera que o partido está forte. Do Litoral, ele citou Guaratuba, Matinhos e Paranaguá.

“Na semana que vem, quem assume o Podemos de Guaratuba é o professor Jean Colbert Dias”, disse, se referindo ao também advogado e ex-vice prefeito da cidade. Jean Colbert mostra integração “familiar” com a legenda com a eleição de seu filho João Vítor Fogaça Dias, estudante de Direito da UFPR, como presidente do Podemos Jovem em Curitiba, conforme divulgou o Portal da Cidade Guaratuba.

Jean Colbert é apontado como um dos pré-candidatos a prefeito e é um dos principais articuladores de uma aliança de oposição na cidade que poderia reunir partidos e lideranças de centro, esquerda e direita.

Denian Couto ainda citou que em Matinhos, a presidência do Podemos do vereador Rodrigo Gregorio, e em Paranaguá, do ex-vereador Edu. Em Paranaguá, o partido passa por uma reestruturação completa com a saída do prefeito Marcelo Roque, que foi para o PSD.

Já em Matinhos, o partido continua forte, pelo menos a pouco mais de um ano das eleições de 6 de outubro. O Podemos tem o prefeito Zé da Ecler, em primeiro mandato com condições de concorrer à reeleição, o presidente da Câmara, Rodrigo Gregorio dos Santos “Nando”, e mais os vereadores Rodrigo e Leandro Bertoti, em uma câmara com 11 cadeiras – serão 13 em 2024.