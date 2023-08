Prefeitura e Câmara de Garuva fazem concursos públicos com 48 vagas

A Prefeitura e a Câmara de Garuva, em Santa Catarina, realizaram concursos públicos com um total de 48 vagas. Os cargos exigem formação em nível médio e superior e as remunerações mensais variam entre R$ 2.185,00 e R$ 7.530,63.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Prefeitura de Garuva – Edital nº 001/2023: Auxiliar de Educador (25); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Florestal (1); Farmacêutico (1); Fiscal de Meio Ambiente (1); Professor Educação Especial (5); Professor Educação Especial Libras (2); Professor Licenciatura em Geografia (1); Professor Licenciatura em Letras (1); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (1).

Câmara de Garuva – Edital nº 001/2023: Agente Administrativo I (2); Agente Administrativo II (2); Agente Legislativo (1); Agente de Comunicação (1); Analista de Controle Interno (1); Consultor Jurídico (1).

As inscrições devem ser feitas no site da Unioeste, entre 16 de agosto de 2023 a 11 de setembro. As taxas variam entre R$ 90,00 e R$ 130,00. Os pedidos de isenção da taxa devem ser feitos até 28 de agosto.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 15 de outubro – para a Câmara – e 8 de outubro – para a Prefeitura. Para alguns cargos, também haverá análise de títulos.

Fontes: Prefeitura de Garuva e Concursos SC