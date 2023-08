Praia de Leste terá revitalização de ruas e o calçadão será ampliado

Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

Em Pontal do Paraná, a avenida Baronesa do Cerro Azul, principal via do centro de Praia de Leste – que dá acesso ao calçadão – vai passar por obras de revitalização.

O contrato foi assinado na quinta-feira (10) pelo prefeito Rudão Gimenes e as obras terão início imediato. De acordo com a Prefeitura, a intenção é concluir os trabalhos até o final deste ano, começando pelo lado do mar, na região de comércio da Praia de Leste.

O investimento é de R$ 1,7 milhão e contempla trechos da rua Didio Costa e da rua Afonso Camargo, com a ampliação da área do atual calçadão. A empresa contratada, a J.Castro Engenharia Ltda, também executará novas calçadas, nova pavimentação asfáltica e nova iluminação.

As primeiras melhorias na principal região do comércio e as obras de ampliação do atual calçadão – além da construção de um trecho totalmente novo – devem estar prontas ainda em 2023. “Vamos mudar a cara da entrada de Praia de Leste, onde temos o maior movimento turístico aqui na nossa cidade. Queremos concluir até o final do ano. Quero contar com a colaboração dos comerciantes porque toda obra gera um pouco de transtorno, mas é para o bem da nossa cidade. É para deixar Pontal com uma cara nova”, disse o prefeito.

Novos calçadões – O secretário de Projetos e Planejamento Urbano de Pontal do Paraná, Heitor Gonçalves Kayamori, explicou que a revitalização vai padronizar o calçamento, priorizar a acessibilidade com nova paginação do piso. “O calçadão será prolongado e teremos também calçadão das ruas paralelas, que também serão contempladas.

O trecho em obras da Baronesa do Cerro Azul é compreendido da PR-412 até a rua Lauro Teixeira Neto. A área a ser pavimentada (asfalto CBUQ) totaliza 4.883 M². Já a área das calçadas chega a 4.396m², totalizando 9.279 m², incluindo serviços nos calçadões compreendidos entre a avenida Baronesa do Cerro Azul, rua Afonso Camargo e rua Didio Costa, com pavimentação em paver vermelho com área de 1.736 m² e pavimentação de estacionamento em paver natural em área total de 483 m².

O contrato vai até 10 de agosto de 2024. O lote um deve ser entregue em até 150 dias e o lote 2, que compreende os novos calçadões, deve ser concluído em até 90 dias.

Santa Terezinha – O prefeito também citou o esforço da Prefeitura em concluir as obras da avenida Paraná, no balneário Santa Terezinha. O secretário de Projetos e Planejamento Urbano, Heitor Kayamori confirmou que, após a retomada, a intenção agora é concluir a obra até o feriado de 7 de setembro.

As obras compreendem finalização da base, calçamento e pavimentação em concreto betuminoso usinado quente (CBUQ). “Dessa forma colocamos em prática a revitalização dos principais acessos de Pontal do Paraná”, disse o prefeito Rudão.