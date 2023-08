Escola Móvel abre mais oportunidades de qualificação profissional em Pontal do Paraná

Aula inaugural em Praia de Leste teve presença do prefeito Rudão e dos primeiros 20 alunos

Estrutura ficará na cidade até 11 d dezembro | fotos: Prefetiura de Pontal do Paraná

Pontal do Paraná passou a ofertar 160 vagas em cursos profissionalizantes nesta segunda (14) na Escola Móvel do Senai, numa parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. A estrutura da Escola Móvel, formada por tendas e contêineres, foi montada no estacionamento da Policlínica, em Praia de Leste, e permanece na cidade até 11 de dezembro.

RH e Contábil

Os cursos são ofertados em oito módulos, inicialmente em duas turmas com 20 alunos cada, nos cursos de Assistente de Recursos Humanos (180 horas/aula, à tarde) e Assistente Contábil-financeiro (220 horas, à noite), ambos com grande procura e todas a vagas iniciais preenchidas. Na sequência, outros seis cursos serão ofertados.

Rudão Gimenes: “cada b=vez mais oportunidades para a população”

A aula inaugural foi ministrada pelo professor do Senai Paraná Pablo Felipe Latronico Ruiz. O prefeito Rudão Gimenes prestigiou e disse aos alunos que a ideia da administração é sempre capacitar e gerar mais empregos. “Pontal é uma cidade próspera e que terá cada vez mais oportunidades”, disse, recomendando dedicação aos alunos.

Também participaram da aula o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Gilberto Keserle, o chefe da Agência do Trabalhador, Albor Neto, o coordenador da Sala do Empreendedor, Antônio Carlos Cruz, a coordenadora de Educação do Senai Paranaguá, Fernanda Silva Chianca Fernandes Souza e o vereador Ezequiel Tavares.

A Escola Móvel do Senai é uma iniciativa do Sistema Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná) em parceria com o Governo do Estado, cedida gratuitamente ao município por tempo determinado. Em Pontal, a gestão da parceria é da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico através da Agência do Trabalhador e da Sala do Empreendedor.