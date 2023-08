Mãe e filhote de baleias francas são avistados em Pontal do Paraná

Fotos e vídeo: Prefeitura de Pontal do Paraná

Foi avistada na tarde desta terça-feira (15) entre o balneário Barrancos e Atami, em Pontal do Paraná uma baleia franca (Eubalaena australis) com seu filhote. O animal ameaçado de extinção visita todos os anos a costa brasileira, especialmente a região do estado de Santa Catarina, para seu período reprodutivo.

A mãe tem tamanho estimado de 15 metros e o filhote tem aproximadamente 6 metros. As baleias-francas-austrais são conhecidas por enfrentarem ameaças, como colisões com navios, interação com redes de pesca, perda de habitat e mudanças climáticas.

De acordo com a bióloga e coordenadora do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR, Camila Domit, é possível saber quem é o animal adulto, pois eles tem marcas naturais que são catalogadas em bancos de dados do Instituto Australis.

“Pontal do Paraná já teve outras visitas em anos anteriores da mesma espécie, e o interessante é que essas calosidades que esse animal tem na cabeça, de coloração branca, são específicas por indivíduo; são como uma impressão digital. Vamos enviar as imagens deste animal para o pessoal do Instituto Australis/SC, pra saber por onde está mamãe já passou”, disse a bióloga.

A baleia franca é uma espécie ameaçada de extinção, o Brasil tem um plano de ação de conservação para a espécie. “É uma espécie que depende das nossas ações para a sua conservação, felizmente a população está se recuperando, mas os pesquisadores têm observado uma incidência de vários tipos de doença nesses animais que podem de alguma forma também trazer algum tipo de impacto a conservação da espécie. Todo o esforço coletivo é importante para garantirmos a sobrevivência destas mães e filhotes.” finalizou Camila Domit.

Segundo Jackson Bassfeld, secretário de Meio Ambiente Agricultura e Pesca de Pontal do Paraná, com medidas de proteção ambiental sendo promovidas ao longo dos anos, Pontal do Paraná poderia ser também um ponto de avistamento, como em Santa Catarina.

“Seria muito interessante se tivéssemos um ponto de avistamento, como tem em Santa Catarina, no Rio de Janeiro e na Bahia. O turismo também seria impulsionado em função da presença desses animais maravilhosos aqui na Costa do município de Pontal do Paraná, lembrando que nós estamos da década dos oceanos e que é fundamental, cada vez mais, a gente poder preservar esses ambientes marinhos”, disse o secretário.

Saiba mais

As baleias francas são cetáceos de grande tamanho, podendo atingir, segundo registros históricos, mais de 17 metros de comprimento nas fêmeas e pouco menos nos machos, muito embora participantes da caça à baleia franca no litoral do Estado de Santa Catarina nas décadas de 1950/60 afirmem categoricamente que animais com mais de 18 metros foram capturados nas imediações de Garopaba e Imbituba.

Fonte: Prefeitura de Pontal do Paraná