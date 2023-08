Pontal do Paraná amplia parceria com associação da coleta seletiva

A Prefeitura de Pontal do Paraná formalizou nesta terça (15) o novo termo de compromisso do município com a Associação Municipal dos Coletores de Resíduos Sólidos de Pontal do Paraná (AMCORESPP) renovando a parceria e ampliando a coleta seletiva na cidade.

Após a adequação de um novo plano de trabalho implantado em conjunto entre município e associação, a capacidade aumenta agora de duas para três equipes na coleta seletiva, com três coletores em cada veículo. A AMCORESPP passa a contar também com um novo caminhão, o que permitirá aumentar a eficiência do serviço e ampliar as rotas de coleta.

A assinatura do termo e a entrega do veículo foram na sede da AMCORESPP, em Ipanema, nesta terça (15). Durante a solenidade, o prefeito Rudão Gimenes afirmou que a administração faz esforços pela cidade nas áreas de meio ambiente, social e geração de renda, já que a associação realiza a coleta em parceria com a Prefeitura.

“Hoje renovamos e ampliamos esse serviço investindo mais de meio milhão de reais por ano na coleta seletiva da nossa cidade. São mais nove empregos gerados numa cidade que tem seu meio ambiente sensível. Por isso buscamos e fazer melhor o trabalho, com constância e ampliação nas rotas”, disse o prefeito.

Programa Pontal Recicla

O secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Pontal do Paraná, Jackson César Bassfeld, destaca os objetivos da parceria, que vão além do aporte financeiro da Prefeitura. “Procuramos alcançar também valores intangíveis como a erradicação do trabalho infantil e o incentivo à educação de jovens e adultos. O trabalho conjunto da Prefeitura vai além da limpeza da cidade e da comercialização do material coletado e beneficiado pela associação”, disse o secretário, destacando que a atual administração pensa em políticas públicas de modo profissional e com segurança jurídica.